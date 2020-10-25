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Гидрометцентр пообещал аномально теплый конец октября в России

Практически на всей территории России в конце текущего месяца воздух прогреется выше нормы, особенно в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень теплые массы с Тихого океана», — пояснил специалист.

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках на юге России
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По его словам, в регионах азиатской части воздух потеплеет на 10–15 градусов выше нормы, наибольшие аномалии прогнозируются на Чукотке и в Якутии. В этих субъектах днем температура будет на уровне нуля, а ночью упадет от 10 до 15 градусов ниже нулевой отметки.

В европейской части России температура превысит норму примерно на 4 градуса.

В столице, по прогнозу Вильфанда, на следующей недели установится солнечная погода без осадков. «Температура выше нормы на три-четыре градуса в течение всей недели», — указал метеоролог. Днем воздух прогреется до 9–11 градусов, ночью не похолодает больше 5 градусов ниже нуля.

Аномально теплая погода в европейской России установилась на прошедших выходных. Вильфанд отмечал, что она превышала норму на 6–8 градусов. Потепление было связано с тем, что регион оказался на восточной периферии теплой воздушной массы.

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