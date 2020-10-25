Гидрометцентр пообещал аномально теплый конец октября в России

Практически на всей территории России в конце текущего месяца воздух прогреется выше нормы, особенно в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень теплые массы с Тихого океана», — пояснил специалист.

По его словам, в регионах азиатской части воздух потеплеет на 10–15 градусов выше нормы, наибольшие аномалии прогнозируются на Чукотке и в Якутии. В этих субъектах днем температура будет на уровне нуля, а ночью упадет от 10 до 15 градусов ниже нулевой отметки.

В европейской части России температура превысит норму примерно на 4 градуса.