СК начал проверку после столкновения фуры с автобусом под Воронежем

В Грибановском районе Воронежской области произошло лобовое столкновения грузового автомобиля и рейсового автобуса. По факту случившегося Следственный комитет начал доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК.

«Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом», — говорится в сообщении.

По данным следователей, столкновение произошло около 20:23 30 октября на 423 км автодороги «Курск-Саратов». В тот момент в пассажирском автобусе, следовавшем из Борисоглебска в Москву, находились 13 человек. Из них один погиб, еще 9 доставлены в больницу.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Главного управления МВД по региону сообщило, что при столкновении погиб водитель автобуса.