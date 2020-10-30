Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе в Кемеровской области

Фото: МВД России

Междугородний пассажирский автобус, который направлялся из Таштагола в Новокузнецк, опрокинулся в кювет на трассе в Новокузнецком районе Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло 30 октября около 09:40 на 203-м км трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. В автобусе находились 45 человек. Медики оказали помощь восьми пассажирам, сообщает ТАСС. Степень травм будет определена после обследования. Пресс-служба ведомства отмечает, что детей среди пострадавших нет.

По предварительным данным регионального МВД, водитель пассажирского автобуса King Long, выбрав неподходящую скорость в конкретных дорожных условиях, не справился с управлением. Он съехал с проезжей части, после чего автобус опрокинулся.

На месте происшествия продолжают работать полицейские.