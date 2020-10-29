Кремль исключил связь отправки комиссий с недоверием главам субъектов

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Решение президента России Владимира Путина отправить в регионы комиссии, которые проверят жалобы медиков, не свидетельствует о падении доверия к региональным властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не значит», — ответил он на вопрос, значит ли это, что Кремль стал меньше доверять чиновникам на местах.

Выяснить обстановку в регионах Путин накануне поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой. Российский лидер отметил, что к нему поступают обращения из некоторых субъектов с просьбой прислать комиссии и «посмотреть, что происходит в системе здравоохранения». «Нужно это сделать, нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит», — обратился президент к Голиковой.