Песков заявил о достижении регионами критической черты в борьбе с COVID

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В некоторых российских регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, сейчас идет максимальная нагрузка на российскую систему здравоохранения. В пример Песков привел показатель по заполняемости коек в больницах для заразившихся коронавирусом, который в ряде регионов выше 90%. «То есть это фактически критическая черта», — резюмировал Песков.

Кроме того он обратил внимание на «потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенную потребность в лекарствах».

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