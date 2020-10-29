Пандемия коронавируса , 29 окт, 14:16
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Песков заявил о достижении регионами критической черты в борьбе с COVID
В некоторых российских регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, сейчас идет максимальная нагрузка на российскую систему здравоохранения. В пример Песков привел показатель по заполняемости коек в больницах для заразившихся коронавирусом, который в ряде регионов выше 90%. «То есть это фактически критическая черта», — резюмировал Песков.
Кроме того он обратил внимание на «потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенную потребность в лекарствах».
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