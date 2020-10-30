Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа

Россиянка Ольга Галкина, которую газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, опровергла это сообщение. Об этом она заявила «РИА Новости».

«История в том, что это все не так», — сказала она. На уточняющий вопрос сотрудника агентства Галкина ответила, что статья, написанная Wall Street Journal, — это неправда.

Она назвала бредом свое участие в спецоперации вокруг Трампа. «Потому что, если бы я участвовала в этой спецоперации, я бы не позволила себе такой глубокий риск — возвращаться сюда, в Россию, с ребенком», — пояснила Галкина.

По ее словам, Игорь Данченко, которого в статье назвали «связанным с американскими шпионами», учился вместе с ней в школе, а после этого уехал в Америку. «История в том, что мы дружили. И он мне помогал», — сказала Галкина.

Wall Street Journal назвала Галкину одним из важнейших источников досье на Трампа, которое было опубликовано в 2017 году и в котором говорилось о его связи с Россией.