Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 13:58
В «Яндексе» назвали «немного перегретой» тему экосистем Бизнес, 17:59 Умер заслуженный деятель искусств России Геннадий Селюцкий Общество, 17:58 Беспилотный болид протаранил стену сразу после начала гонки. Видео Авто, 17:54 Россияне назвали Киркорова и Гагарину любимыми эстрадными исполнителями Стиль, 17:50 Цунами в турецком Измире после землетрясения. Видео Общество, 17:50 Чек-лист для бизнеса: какие возможности оптимизации вы упускаете РБК и Райффайзенбанк, 17:44 Соперник боксера Усика вышел на взвешивание в образе «Джокера» Спорт, 17:43 Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Женеве Политика, 17:32 Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа Политика, 17:31 Софико Шеварднадзе — РБК: «Пандемия — это великий ускоритель» Социальная экономика, 17:30  Марк Мобиус назвал лучшие активы и страны для инвестиций Инвестиции, 17:20 Акции Hertz сняли с торгов биржи Нью-Йорка Инвестиции, 17:19 Какие технологии помогают роботам «выйти в люди» РБК и Intel NUC, 17:15 Интервью Костина РБК о будущем рубля и коронакризисе. Видео Бизнес, 17:05
Выборы президента США ,  
0 

Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа

Россиянка Ольга Галкина, которую газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, опровергла это сообщение. Об этом она заявила «РИА Новости».

«История в том, что это все не так», — сказала она. На уточняющий вопрос сотрудника агентства Галкина ответила, что статья, написанная Wall Street Journal, — это неправда.

Она назвала бредом свое участие в спецоперации вокруг Трампа. «Потому что, если бы я участвовала в этой спецоперации, я бы не позволила себе такой глубокий риск — возвращаться сюда, в Россию, с ребенком», — пояснила Галкина.

По ее словам, Игорь Данченко, которого в статье назвали «связанным с американскими шпионами», учился вместе с ней в школе, а после этого уехал в Америку. «История в том, что мы дружили. И он мне помогал», — сказала Галкина.

Wall Street Journal назвала Галкину одним из важнейших источников досье на Трампа, которое было опубликовано в 2017 году и в котором говорилось о его связи с Россией.

WSJ назвала имя причастной к «досье» на Трампа россиянки
Политика
Фото:Evan Vucci / AP

Согласно статье, 40-летняя уроженка Перми Галкина в 2016 году работала руководителем службы по связям с общественностью в кипрском филиале компании XBT Holding SA. Одним из основных активов XBT Holding SA является хостинг Webzilla. Именно этот хостинг называли ответственным за взлом электронной почты Демократической партии США. В ноябре 2016 года Галкина была уволена из XBT Holding SA после конфликта с работодателем.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Как утверждает газета, Галкина передавала информацию через работавшего на Стила Игоря Данченко. Летом 2016 года она получила от него просьбу раскрыть информацию, которая могла бы потенциально скомпрометировать Трампа и уличить его в связях с Россией.

Трамп высмеял сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Политика
Дональд Трамп

Досье было опубликовано в Buzzfeed, его написала Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. Многие факты из досье впоследствии были опровергнуты расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам президент неоднократно заявлял, что не имеет никаких связей с Россией.

Россия неоднократно отрицала свою причастность к выборам в США в 2016 году. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чушью российское вмешательство в президентские выборы США, как и прошедшие, так и те, которые должны состояться 3 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что не комментирует избирательную кампанию в США, поскольку, что бы он ни сказал, любые его слова будут использованы противоборствующими сторонами для того, чтобы обвинить Москву во вмешательстве. Он назвал утверждения о российском вмешательстве «мнимыми».

США Россия Дональд Трамп WSJ
Материалы по теме
Трамп высмеял сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Политика
WSJ назвала имя причастной к «досье» на Трампа россиянки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter