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Захарова назвала чушью заявления о вмешательстве России в выборы в США

Заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США — это чушь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».

По словам Захаровой, размышлять на этим вопросом должны «ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями».

«Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, которая называется «российское вмешательство», — сказала представитель МИД.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. За должность главы государства борются кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Оба кандидата обвиняют друг друга в связях с Россией.

Байден обещал призвать Россию к ответу за «вмешательство» в выборы США
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Джо Байден

Обвинения Байдена основаны на скандале 2017 года о «вмешательстве» России в выборы с помощью кибершпионажа, взлома серверов Демократической партии и действий в социальных сетях. Трамп, напротив, заявил, что России было бы невыгодно его избрание на новый срок, и обвинил своего противника в получении денег «от Москвы».

В России неоднократно отвергали все обвинения во вмешательстве в политический процесс в США. В частности, президент Владимир Путин объяснил свое нежелание говорить об американских выборах тем, что любые заявления Кремля в Вашингтоне используют для того, чтобы обвинить Москву во вмешательстве.

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