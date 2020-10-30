Захарова назвала чушью заявления о вмешательстве России в выборы в США

Заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США — это чушь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».

По словам Захаровой, размышлять на этим вопросом должны «ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями».

«Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, которая называется «российское вмешательство», — сказала представитель МИД.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. За должность главы государства борются кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Оба кандидата обвиняют друг друга в связях с Россией.