Экс-главу Евпатории приговорили почти к 4 годам за превышение полномочий

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 13:58
Задержанного экс-главу «Сибантрацита» отпустили под залог в ₽1 млн Общество, 19:34 Арбитраж отклонил апелляции российских бобслеистов по делу о допинге Спорт, 19:34 События недели на рынках: евро по ₽93, спрос на Ant Group, IPO «Самолета» Инвестиции, 19:30 «Спартак» потребовал извинений за шутку о Тедеско без головы Спорт, 19:25 Перебои с кислородом и клексаном, атака в Татарстане. Главные новости РБК Общество, 19:24 Откройте для себя Россию: десять мест для автопутешествий РБК и Cordiant, 19:21 Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 300 человек Общество, 19:17 Оборонный банк предложил государству докапитализировать его на ₽31,8 млрд Финансы, 19:15 В Киеве автомобиль врезался в пешеходов на остановке. Видео Общество, 19:13 СМИ сообщили о пятой за два дня попытке нападения с ножом во Франции Общество, 19:00 «Зеленая» архитектура на АРХ Москве 2020: как будет развиваться город РБК и ДПиООС, 18:52 Что говорили дети на форуме ВТБ о деньгах и выгодных инвестициях. Видео Финансы, 18:47 Президента «Пари Сен-Жермен» оправдали по делу о мошенничестве Спорт, 18:42 В Киеве автомобиль въехал в пешеходов Общество, 18:40
Общество ,  
0 

Экс-главу Евпатории приговорили почти к 4 годам за превышение полномочий

Андрей Филонов
Андрей Филонов (Фото: my-evp.ru)

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения по делу о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286). Об этом сообщается на сайте суда.

Также его лишили права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, административными функциями в госорганах, на полтора года.

Филонов был признан виновным в незаконном снижении арендной платы по договорам аренды земельных участков. В результате преступления один из арендаторов, ООО «Ривьера», не внес в бюджет города арендную плату.

Также его признали виновным в неправомерном использовании недвижимости на общую сумму почти 44 млн руб., которая находилась в собственности города. В результате преступления МУП «КурортТоргСервис» было лишено возможности осуществлять свою деятельность и не смогло внести в бюджет Евпатории часть прибыли.

Появилось видео задержания главы Евпатории Филонова
Общество

Уголовное дело против Филонова следственный отдел ФСБ завел в апреле 2019 года, тогда же его задержали и отстранили от должности. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя дело против главы Евпатории, заявил, что «неприкасаемых нет».

Главой администрации Евпатории Филонов стал в 2014-м, параллельно он работал советником главы Крыма по курортам и туризму.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg
Андрей Филонов Евпатория приговор
Материалы по теме
Появилось видео задержания главы Евпатории Филонова
Общество
Главу Евпатории заподозрили в махинациях с землей с ущербом в 35 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter