Экс-главу Евпатории приговорили почти к 4 годам за превышение полномочий

Андрей Филонов (Фото: my-evp.ru)

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения по делу о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286). Об этом сообщается на сайте суда.

Также его лишили права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, административными функциями в госорганах, на полтора года.

Филонов был признан виновным в незаконном снижении арендной платы по договорам аренды земельных участков. В результате преступления один из арендаторов, ООО «Ривьера», не внес в бюджет города арендную плату.

Также его признали виновным в неправомерном использовании недвижимости на общую сумму почти 44 млн руб., которая находилась в собственности города. В результате преступления МУП «КурортТоргСервис» было лишено возможности осуществлять свою деятельность и не смогло внести в бюджет Евпатории часть прибыли.