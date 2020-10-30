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СК проверит проживание мальчика с отцом в хижине в лесу в Подмосковье

Следственный комитет (СК) по Московской области проверит сообщения о живущем с отцом в лесу семилетнем мальчике. Об этом говорится на сайте СК.

Проверка организована после сообщений в СМИ. Как писала газета «Комсомольская правда», мальчика обнаружили местные жители на детской площадке в Балашихе. Ребенок проживал в самодельной постройке в лесу с 46-летним отцом, выходцем из Средней Азии, который находится в России нелегально. По словам мужчины, мать ребенка умерла. На данный момент ребенок находится в больнице.

«По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Они действительно проживают в лесу в хижине. Ребенок не посещает каких-либо образовательных и медицинских учреждений», — говорится в сообщении СК.

Ведомство проверит постройку, проведет допрос отца ребенка, врача мальчика, а также инспектора по делам несовершеннолетних. Следствие даст правовую оценку бездействию должностных лиц, а также примет процессуальное решение по итогу проверочных мероприятий.

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Фото:Прокуратура города Москвы

В начале октября в Москве задержали 25-летнюю женщину, которая пыталась продать свою новорожденную дочь. По версии следствия, женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Позже она вступила в переписку с предполагаемыми покупателями и потребовала за ребенка 300 тыс. руб. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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