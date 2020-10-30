Лукашенко назначил Гриба главой милиции Минска

Михаил Гриб (Фото: vitebsk.mvd.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Гриба начальником ГУВД Минска, передает БелТА.

«За последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных занимать высокие государственные посты», — заявил Лукашенко в ходе представления Гриба коллективу МВД.

До этого назначения Гриб возглавлял УВД Витебского облисполкома.

Ранее милицией Минска руководил Иван Кубраков. Он пошел на повышение, возглавив МВД Белоруссии. Во время протестов Кубраков неоднократно оправдывал действия силовиков против участников протеста. Так, 25 октября Кубраков заявлял, что в столицу приехали «агрессивные протестующие», которые попытались занять центральный проспект города со всеми площадями, однако милиция помешала им это сделать.