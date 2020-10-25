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Протесты в Белоруссии ,  
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Минская милиция сообщила о желании протестующих занять центр города

Протестующие приехали в Минск на акцию протеста, чтобы занять центр города, завил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает БелТА.

«В столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. Цель их была одна — занять центр города Минска», — сказал Кубраков.

По его словам, протестующие намеревались занять «проспект Независимости со всеми его площадями», однако им не удалось это сделать, так как правоохранители держали все под контролем.

Начальник ГУВД добавил, что участники акций протеста при попытке прорваться к площади Государственного флага начали вести себя агрессивно и забрасывать силовиков камнями, а затем забросали камнями административные здания, напали на Центральное РУВД Минска и пытались повредить служебный транспорт органов внутренних дел.

Милиция применила спецсредства против протестующих в Минске. Видео
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«Были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила», — заявил Курбаков. По его словам, в ходе пресечения протестных акций пострадали два сотрудника органов внутренних дел, а правоохранители задержали 120 человек.

В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии прошли акции протеста, приуроченные к последнему дню срока ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты и лидером оппозиции Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. Она потребовала от него уйти в отставку, освободить заключенных и прекратить насилие на улицах.

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По данным правозащитного центра «Весна», в Белоруссии в этот день задержали 137 человек, участвовавших в акциях протеста под общим названием «Народный ультиматум». Помимо Минска задержания прошли в Гродно, Речице, Пинске, Бресте, Гомеле, Могилеве и других городах.

«Радио Свобода — Беларусь» сообщало, что в Минске силовики применили светошумовые гранаты при разгоне акции протеста. Помимо этого белорусское МВД проверяет информацию о стрельбе со стороны силовиков.

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