Минская милиция сообщила о желании протестующих занять центр города

Протестующие приехали в Минск на акцию протеста, чтобы занять центр города, завил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает БелТА.

«В столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. Цель их была одна — занять центр города Минска», — сказал Кубраков.

По его словам, протестующие намеревались занять «проспект Независимости со всеми его площадями», однако им не удалось это сделать, так как правоохранители держали все под контролем.

Начальник ГУВД добавил, что участники акций протеста при попытке прорваться к площади Государственного флага начали вести себя агрессивно и забрасывать силовиков камнями, а затем забросали камнями административные здания, напали на Центральное РУВД Минска и пытались повредить служебный транспорт органов внутренних дел.