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Кабмин продлил срок действия жилищных сертификатов для молодых семей

Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие жилищных сертификатов для молодых семей в рамках госпрограммы о доступном и комфортном жилье. Документ опубликован на сайте правительства.

Как говорится в постановлении, сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья продлеваются на два месяца в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Под действие постановления попадают сертификаты, выданные с 1 февраля 2020 года. Таким образом, их обладатели имеют право ими воспользоваться не семь месяцев, как было раньше, а девять.

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Молодая семья может получить сертификат, если будет признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, обладать собственными средствами, а возраст участников не может превышать 35 лет.

Размер выплаты зависит от региона и количества детей в семье. Сертификат можно потратить на первый взнос по ипотеке, погашение уже имеющегося кредита, паевой взнос в ЖСК, частичной оплаты дома или квартиры, а также для оплаты договора подряда на строительство собственного дома.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ранее в апреле президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий срок действия паспортов и водительских прав, чье действие истекает или уже истек в период с 15 февраля по 1 июня.

Указ также предписывает считать удостоверяющими личность документами свидетельство о рождении или загранпаспорт для тех подростков, которые достигли 14 лет, но не успели еще получить паспорт гражданина России.

Теги: жилье, коронавирус, сертификаты
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