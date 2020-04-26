Кабмин продлил срок действия жилищных сертификатов для молодых семей

Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие жилищных сертификатов для молодых семей в рамках госпрограммы о доступном и комфортном жилье. Документ опубликован на сайте правительства.

Как говорится в постановлении, сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья продлеваются на два месяца в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Под действие постановления попадают сертификаты, выданные с 1 февраля 2020 года. Таким образом, их обладатели имеют право ими воспользоваться не семь месяцев, как было раньше, а девять.

Молодая семья может получить сертификат, если будет признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, обладать собственными средствами, а возраст участников не может превышать 35 лет.