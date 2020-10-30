В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 4 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки выздоровели еще 3985 человек, заболевших COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По словам заммэра, с начала пандемии в Москве от коронавируса вылечились 307 816 человек.

Накануне оперативный штаб сообщал, что за сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 69 человек. Таким образом, общее число жертв эпидемии в столице с учетом новых данных выросло до 6713.

Всего, по данным на 29 октября, в Москве выявили 413,9 тыс. зараженных коронавирусом.