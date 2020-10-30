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В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 4 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки выздоровели еще 3985 человек, заболевших COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По словам заммэра, с начала пандемии в Москве от коронавируса вылечились 307 816 человек.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Накануне оперативный штаб сообщал, что за сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 69 человек. Таким образом, общее число жертв эпидемии в столице с учетом новых данных выросло до 6713.

Всего, по данным на 29 октября, в Москве выявили 413,9 тыс. зараженных коронавирусом.

В четверг, 29 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица не нуждается в ведении более жестких ограничительных мер из-за коронавируса, как это делают во Франции и Германии. Собянин также в очередной раз напомнил о необходимости соблюдения введенных в Москве мер, в том числе масочного режима, так как это единственное условие, чтобы «выйти из этого кризиса достойно», добавил Собянин.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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