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В Пентагоне оценили угрозу российского гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие России и Китая представляет собой угрозу для США. Об этом заявил генерал Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM). Его слова опубликованы на сайте американского Минобороны.

Генерал отметил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» уже поставлена на вооружение.

По словам Ванхерка, защита от гиперзвукового оружия не успевает за его развитием. Поэтому оно бросает вызов устаревшим системам раннего предупреждения США.

При этом генерал отметил, что оборона от гиперзвукового оружия не требует принципиально новых технологий. По его мнению, эффективная защита должна включать в себя осведомленность о действиях противника, а также эффективное отслеживание всех этапов от запуска до удара.

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В связи с этим командующий NORAD добавил, что Пентагон «идет в правильном направлении»: военное ведомство разрабатывает загоризонтные радары и сенсоры, в том числе в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

В июне президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в уникальном положении, потому что сейчас сбить гиперзвуковые ракеты не может никто. По его словам, когда у других стран появится аналогичное оружие, с большой долей вероятности у России уже будет средство борьбы с ним.

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