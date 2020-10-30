AliExpress зафиксировал рост продаж товаров к Хэллоуину более чем на 20%

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В октябре этого года популярность товаров к празднованию Хэллоуина выросла среди россиян на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные платформы AliExpress (есть у РБК).

Помимо традиционной символики Хэллоуина, россияне часто заказывали и костюмы добрых героев. В рейтинге наиболее популярных в этом году оказались костюмы принцессы, Малефисенты из одноименного фильма, японской школьницы, Хокаге из манги «Наруто», а также костюм грабителя из сериала Netflix «Бумажный дом».

Также в 12 раз по сравнению с прошлым октябрем вырос спрос на маски и головные уборы. Спросом пользовались корона принцессы, головная повязка «Наруто», маска с накладной бородой, а также маски кошки и динозавра-велоцираптора.

Помимо этого, россияне заказывали к празднику различные аксессуары, в том числе цветные карнавальные линзы, очки с неоновой LED-подсветкой, клыки вампира, эльфийские накладные уши и временные татуировки.