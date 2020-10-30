Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 29 окт, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 29 окт, 12:31
Инвестиционный марафон: в какие сектора вложиться на перспективу РБК и СберПервый, 10:22 Рахмон вступил в должность президента Таджикистана в пятый раз Политика, 10:13 В США зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом Общество, 10:07 AliExpress зафиксировал рост продаж товаров к Хэллоуину более чем на 20% Общество, 10:00 Инновационный хаб или центр микрообучения: как изменится роль HR-отдела Pro, 10:00 В ВТБ оценили максимальный уровень потерь от признания плохих кредитов Финансы, 10:00 Главный тренер клуба КХЛ «Северсталь» заразился коронавирусом Спорт, 09:56 Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором РБК и INSIGMA, 09:53 Теннисист Зверев отверг обвинения в домашнем насилии Спорт, 09:49 В Москве посетителей магазинов без масок оштрафовали на 50 млн руб. Общество, 09:45 Apple подешевела на $83 млрд после падения продаж iPhone в Китае Инвестиции, 09:42 После нападения с ножом в Татарстане завели дело о покушении на теракт Общество, 09:33 Зеленский внес в Раду законопроект о разгоне Конституционного суда Политика, 09:32 Полицейские в Татарстане застрелили напавшего на них с ножом подростка Общество, 09:29
Общество ,  
0 

AliExpress зафиксировал рост продаж товаров к Хэллоуину более чем на 20%

Фото:Old Bury / Getty Images
Фото: Old Bury / Getty Images

В октябре этого года популярность товаров к празднованию Хэллоуина выросла среди россиян на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные платформы AliExpress (есть у РБК).

Помимо традиционной символики Хэллоуина, россияне часто заказывали и костюмы добрых героев. В рейтинге наиболее популярных в этом году оказались костюмы принцессы, Малефисенты из одноименного фильма, японской школьницы, Хокаге из манги «Наруто», а также костюм грабителя из сериала Netflix «Бумажный дом».

Россияне стали закупаться к Хеллоуину плащами вампиров и БДСМ-комплектами
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Также в 12 раз по сравнению с прошлым октябрем вырос спрос на маски и головные уборы. Спросом пользовались корона принцессы, головная повязка «Наруто», маска с накладной бородой, а также маски кошки и динозавра-велоцираптора.

Помимо этого, россияне заказывали к празднику различные аксессуары, в том числе цветные карнавальные линзы, очки с неоновой LED-подсветкой, клыки вампира, эльфийские накладные уши и временные татуировки.

Также жители России покупали товары для украшения дома на Хэллоуин. Предпочтение они отдавали в том числе гирляндам в виде миниатюрных тыкв, искусственной паутине, моделям скелета.

Чаще всего тематические костюмы к празднику в октябре заказывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Екатеринбурга. Также в AliExpress зафиксировали спрос на товары к Хэллоуину в Ростове-на-Дону, Казани, Владивостоке, Самаре и Нижнем Новгороде.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

В Лос-Анджелесе запретили выпрашивать сладости на Хеллоуин из-за COVID
Общество
Фото: Jeenah Moon / Getty Images

Ранее о росте продаж товаров для Хэллоуина сообщили онлайн-ретейлеры Ozon и Wildberries. По данным Ozon, продажи карнавальных костюмов за октябрь 2020 года выросли в шесть раз по сравнению с октябрем 2019 года. Наибольшим спросом пользуются вампирские плащи и костюмы скелетов.

Также выяснилось, что помимо традиционных костюмов россияне стали чаще покупать специальный грим, предметы одежды с символикой коронавируса и товары для взрослых, в том числе БДСМ-комплекты.

AliExpress Хэллоуин праздник
Материалы по теме
Россияне стали закупаться к Хеллоуину плащами вампиров и БДСМ-комплектами
Бизнес
В России в преддверии Хэллоуина выросли продажи карт таро
Общество
Airbnb отменила бронирование домов на Хэллоуин из-за опасения вечеринок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter