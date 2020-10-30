Пандемия коронавируса снизила продажи лекарств от диареи

Ношение масок и мытье рук снизили продажи кишечных и антигриппозных препаратов, рассказал РБК глава фармкомпании Alium Рустем Муратов. Зато рост показало средство от малярии на фоне новостей о его возможной эффективности при COVID

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Меры, которых придерживаются потребители, чтобы защитить себя от коронавируса, повлияли на продажи кишечных и антигриппозных препаратов. Об этом рассказал РБК Рустем Муратов, глава фармацевтического холдинга Alium (ее совладелец — АФК «Система»). Для этих групп препаратов, по его словам, текущий год стал «крайне плохим».

«Причина банальна и проста — люди стали мыть руки, и количество кишечных инфекций сократилось. То же самое с простудой: если ты носишь маску, у тебя шансов чихать и кашлять на окружающих сильно меньше, чем если бы ты ее не носил», — объясняет он.



Масочный режим по всей России на фоне распространения коронавирусной инфекции и сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом был введен Роспотребнадзором только с 28 октября, ранее такое решение регионы принимали самостоятельно. Так, в Москве и большинстве регионов в первую волну пандемии он действовал с 12 мая по 13 июля.

При этом в розничном сегменте компания наблюдала нетипичную картину. «Розница в сравнении с другими годами вела себя странно. В марте пришла огромная волна спроса, товарооборот в нашем случае практически удвоился. Люди скупали буквально все: противовирусные, симптоматические медикаменты, лекарства для хронических заболеваний и даже лайфстайл», — описывает ситуацию Муратов.

Снижение спроса в группе препаратов «пищеварительный тракт и обмен веществ» фиксирует и DSM Group. За прошедшие девять месяцев в аптечном секторе продажи таких препаратов год к году снизились в натуральном выражении на 5%, до 594,1 млн упаковок. В денежном выражении их продажи увеличились на 9,3%, до 148,6 млрд руб.