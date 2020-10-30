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Пандемия коронавируса снизила продажи лекарств от диареи

Ношение масок и мытье рук снизили продажи кишечных и антигриппозных препаратов, рассказал РБК глава фармкомпании Alium Рустем Муратов. Зато рост показало средство от малярии на фоне новостей о его возможной эффективности при COVID
Фото:Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Меры, которых придерживаются потребители, чтобы защитить себя от коронавируса, повлияли на продажи кишечных и антигриппозных препаратов. Об этом рассказал РБК Рустем Муратов, глава фармацевтического холдинга Alium (ее совладелец — АФК «Система»). Для этих групп препаратов, по его словам, текущий год стал «крайне плохим».

«Причина банальна и проста — люди стали мыть руки, и количество кишечных инфекций сократилось. То же самое с простудой: если ты носишь маску, у тебя шансов чихать и кашлять на окружающих сильно меньше, чем если бы ты ее не носил», — объясняет он.

Масочный режим по всей России на фоне распространения коронавирусной инфекции и сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом был введен Роспотребнадзором только с 28 октября, ранее такое решение регионы принимали самостоятельно. Так, в Москве и большинстве регионов в первую волну пандемии он действовал с 12 мая по 13 июля.

При этом в розничном сегменте компания наблюдала нетипичную картину. «Розница в сравнении с другими годами вела себя странно. В марте пришла огромная волна спроса, товарооборот в нашем случае практически удвоился. Люди скупали буквально все: противовирусные, симптоматические медикаменты, лекарства для хронических заболеваний и даже лайфстайл», — описывает ситуацию Муратов.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Снижение спроса в группе препаратов «пищеварительный тракт и обмен веществ» фиксирует и DSM Group. За прошедшие девять месяцев в аптечном секторе продажи таких препаратов год к году снизились в натуральном выражении на 5%, до 594,1 млн упаковок. В денежном выражении их продажи увеличились на 9,3%, до 148,6 млрд руб.

Снижение продаж в упаковках с начала апреля по первую неделю октября было также в антигриппозных препаратах и БАД. DSM Group подсчитала, что их объем в натуральном выражении год к году снизился на 1,7%, до 660,9 млн штук. В назальных препаратах продажи снизились на 4%, до 250,3 млн упаковок.

Для Alium пандемия обернулась необходимостью наращивать производства антималярийного препарата «Гидроксихлорохина». Первые упоминания о его возможной эффективности появились в феврале 2020 года. Для «Биокома» (входит в Alium) — единственного российского производителя этого препарата — это время стало одним из самых горячих в году, рассказывает Муратов. «Я помню, как в конце февраля появилась первая публикация про применение «Гидроксихлорохина» китайскими учеными — и оказалось, что мы единственное предприятие, которое может производить этот продукт в России («Биоком» получил регистрационное удостоверение в 2017 году, прежде объем производства не превышал 4 тыс. упаковок в год). От этой первой статьи до момента, когда мы отгрузили в лечебные учреждения первую тонну (170 тыс. упаковок) готового продукта, прошло всего два месяца», — отмечает он.

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Около 95% продаж «Гидроксихлорохина» пришлось на заказы госучреждений, за второй квартал было продано около 830 тыс. упаковок.

Однако значительные продажи и полная загрузка предприятия не принесли компании существенной прибыли — маржинальность препарата низкая, а его производство в разгар пандемии обошлось дорого — только субстанция в момент пикового спроса выросла в цене в 13 раз. Проект по производству препарата Муратов называет «социальным».

Автор
Анна Левинская
лекарства продажи
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