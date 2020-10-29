В Госдуме исключили обсуждение инициативы о начислении пенсий «по рангам»

Ольга Тимофеева (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуме не обсуждали введение системы начисления пенсий «по рангам». Об этом заявила вице-спикер нижней палаты Ольга Тимофеева, сообщает ее пресс-служба.

«В стенах Государственной думы эта позиция не обсуждалась», — сказала она.

По словам Тимофеевой, это личное мнение Сергея Калашникова. По ее мнению, такие инициативы должны обсуждаться, прежде чем «вбрасывать их в информационное поле».

Она также добавила, что в данный момент не может идти речи ни о каких радикальных изменениях пенсионной системы.