В Москве выявили свыше 4,9 тыс. новых заболевших COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России за весь период достигло 1,58 млн человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин 25 октября заявил, что после рекордных показателей прироста заболевших и госпитализаций есть надежда на их уменьшение. «Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — отметил он.
Позже мэр заявил, что ситуация позволяет говорить об «осторожном оптимизме». По его словам, цепочки заболевания получается прерывать без возвращения жестких ограничений вроде тотального закрытия города.