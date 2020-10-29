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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили свыше 4,9 тыс. новых заболевших COVID-19

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки выявили 4906 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

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В Московской области зафиксировали 514 новых зараженных.

Общее число заболевших COVID-19 в столице выросло до 413 928 человек.

В России зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Всего в стране за истекшие сутки зарегистрировали 17 717 новых больных. Это очередной суточный рекорд, прошлый был поставлен 26 октября — 17 347 человек.

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Число заразившихся коронавирусом в России за весь период достигло 1,58 млн человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 октября заявил, что после рекордных показателей прироста заболевших и госпитализаций есть надежда на их уменьшение. «Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — отметил он.

Позже мэр заявил, что ситуация позволяет говорить об «осторожном оптимизме». По его словам, цепочки заболевания получается прерывать без возвращения жестких ограничений вроде тотального закрытия города.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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