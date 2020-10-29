Инфекционист Минздрава назвал условие изменения хода пандемии COVID-19

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Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции способна кардинально изменить ход эпидемии. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, сообщает «РИА Новости».

«Если сейчас начнется массовая вакцинация, это вообще может изменить ход эпидемии, потому что это самое эффективное средство профилактики», — сказал Чуланов.

По словам инфекциониста, вакцинация приведет к спаду «неблагоприятной эпидемической ситуации». Также он добавил, что повлиять на текущие процессы могут применяемые меры защиты, в том числе ношение масок.

Ранее, 21 октября, президент России Владимир Путин призвал развернуть вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей стране. Он указал на необходимость присоединения к этой работе предпринимателей, участвующих в производстве вакцины. При этом глава государства неоднократно отмечал, что вакцинация будет добровольной.