В Приморье школьник угрожал убийством учителю из-за «тройки»

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Подростка из города Лесозаводска Приморского края обвинили в том, что он угрожал своей учительнице убийством за «тройку» в полугодии по английскому. Об этом говорится на сайте Следственного управления по региону.

Инцидент произошел в декабре 2019 года, на тот момент обвиняемый учился в 11-м классе. По данным СК, школьник узнал о полученной им «тройке», после чего стал угрожать находившейся в классе учительнице. «В оскорбительной и агрессивной форме высказал ей слова угрозы убийством, хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал», — говорится в сообщении.

Преподавательница, как отметили в СК, «очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье» и восприняла угрозу как реальную.

Во время предварительного следствия 17-летний подросток выплатил потерпевшей моральную компенсацию. На завершающей стадии расследования он попросил направить уголовное дело в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении штрафа.