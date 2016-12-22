Угрожавшего учителям ножом московского школьника передали полиции

По данным «РИА Новости», ученика 10-го класса, который пришел в школу с ножом и угрожал оружием учителям, передали правоохранительным органам в присутствии родителей. Никто не пострадал

Сотрудники полиции в школе № 1359 в Жулебино (Фото: zhuleb / VK)

Старшеклассника, который пришел в школу № 1359 в Жулебино (юго-восток Москвы) с ножом, угрожал им учителям и себе самому, передали полиции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

«В присутствии родителей школьника передали полиции», — сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавших в результате инцидента нет. Других подтверждений этой информации пока нет.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве в свою очередь сообщил, что подросток сейчас находится вместе с матерью. С 16-летним молодым человеком продолжат работать психологи, сказал собеседник РБК. По предварительной оценке, юноша испытал психоэмоциональный шок. Собеседник добавил, что ученика осмотрят также врачи общего профиля.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник указывает, что после переговоров старшеклассника передали врачам-психиатрам, после чего его увезли на карете скорой помощи. По словам собеседника, ученика отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить причины, которые побудили его прийти в школу с ножом.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter написал, что никакой угрозы для окружающих подросток не представляет, он был изолирован от других учащихся.

Заместитель руководителя департамента образования Павел Карпов рассказал РБК, что опасный предмет обнаружил у ученика охранник, он изолировал ребенка.

«Никаких угроз учителям и детям со стороны мальчика не было. В незамедлительном порядке в школу были вызваны полиция, бригада скорой помощи и родители мальчика. Все дети эвакуированы из школы и находятся в безопасности. Ситуация под контролем», — заявил он.