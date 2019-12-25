В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на педагога, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования города.

«В настоящий момент угрозы жизни учителю нет, она обследована и отправлена домой», — сообщила РБК главный специалист департамента образования Екатеринбурга Ольга Кононова, отказавшись назвать имя и возраст ученика.

В ГУ МВД по Свердловской области РБК заявили, что из-за происшествия организовали проверку. «Собранные материалы планируется передать по подследственности в региональный СК для рассмотрения и принятия процессуального решения», — сказал начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

По данным местного портала E1, нападение произошло утром 25 декабря. Источники издания сообщили, что пострадавшая — учительница русского языка и литературы школы № 24 Марина Заболотная, в момент нападения она вышла из подъезда дома, чтобы пойти в школу на работу.

Нападавший — ученик девятого класса. По данным Baza, подростка уже доставили в полицию на допрос, там же присутствует его бабушка. Как рассказали E1 ученики школы, он использовал для нападения молоток. О том, что он напал на педагога с молотком, также сообщает Baza. Соседи учительницы сообщили E1, что слышали крики о помощи и видели преподавательницу с перебинтованной головой.