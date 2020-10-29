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F-16 перехватил неизвестный самолет над Аризоной во время поездки Трампа

Американский истребитель F-16 перехватил самолет, оказавшийся в закрытом воздушном пространстве штата Аризона. Об этом сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) у себя в Twitter. В сообщении Белого дома в Twitter говорится, что президент Дональд Трамп находится в Аризоне.

Самолет авиации общего назначения не отвечал диспетчерам и нарушил временный запрет на полеты над городом Буллхед-Сити. По данным NORAD, F-16, заметив нарушителя, запустил сигнальные ракеты, однако тот не вышел на связь и не реагировал на перехват. Истребитель сопроводил самолет из зоны ограниченных полетов.

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В июне в NORAD сообщали, что американские истребители F-22 совместно с самолетами-заправщиками KC-135 Stratotanker перехватили четыре российских Ту-142, вошедших в идентификационную зону противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. В российском Минобороны тогда сказали, что дальние противолодочные самолеты выполняли полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей, а также над нейтральными водами северной части Тихого океана. На отдельных участках российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а также F-22.

Дональд Трамп самолет истребитель F-16
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