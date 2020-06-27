Политика , 27 июн, 20:04
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США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Самолет ТУ-142 и истребитель F-22
Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей, а также над нейтральными водами северной части Тихого океана. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны, передает «РИА Новости»
Полет состоялся 27 июня, в ведомстве подчеркнули, что он проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были.
На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
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