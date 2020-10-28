Основателя паблика «Омбудсмен полиции» оставили под арестом до 2021 года

Люблинский районный суд Москвы продлил срок ареста основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, обвиняемому в вымогательстве и распространении порнографии, до 20 января 2021 года. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Самухов.

По словам Самухова, защита просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или личного поручительства.

«У нас 20 поручителей. Суд счел, что мера пресечения пока не будет изменена. Мы будем в любом случае обжаловать решение в вышестоящей инстанции», — сказал адвокат.

8 октября Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела против основателя «Омбудсмена полиции», ему инкриминируется несколько преступлений, в том числе вымогательство, распространение порнографии, клевета и оскорбление представителя власти. Месяцем ранее Воронцову смягчили обвинение по статье о вымогательстве. Всего его обвиняют по 14 эпизодам.