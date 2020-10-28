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Основателя паблика «Омбудсмен полиции» оставили под арестом до 2021 года

Люблинский районный суд Москвы продлил срок ареста основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, обвиняемому в вымогательстве и распространении порнографии, до 20 января 2021 года. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Самухов.

По словам Самухова, защита просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или личного поручительства.

«У нас 20 поручителей. Суд счел, что мера пресечения пока не будет изменена. Мы будем в любом случае обжаловать решение в вышестоящей инстанции», — сказал адвокат.

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Владимир Воронцов

8 октября Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела против основателя «Омбудсмена полиции», ему инкриминируется несколько преступлений, в том числе вымогательство, распространение порнографии, клевета и оскорбление представителя власти. Месяцем ранее Воронцову смягчили обвинение по статье о вымогательстве. Всего его обвиняют по 14 эпизодам.

В частности, по версии следствия, Воронцов в октябре 2017 года потребовал у экс-сотрудника московской полиции 300 тыс. руб. в обмен на то, что он не опубликует интимные фотографии последнего. Не получив денег, основатель паблика разместил фото в социальной сети. Кроме того, сообщили в СК, он опубликовал откровенные снимки другого полицейского в сентябре 2018 года и феврале 2020 года. Следователи также утверждают, что фигурант дела размещал оскорбительную информацию о сотрудниках полиции.

Под арестом Воронцов находится с мая. Сам он связывает свое уголовное преследование с правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД.

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