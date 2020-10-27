Аналитики сообщили о потере московскими книжными трети выручки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Книжные магазины в Москве потеряли 32% выручки по сравнению с 2019 годом. В среднем по России магазины не досчиталась 22% прибыли. Соответствующее исследование с помощью анализа данных онлайн-касс провела ИТ-компания «Эвотор». Его результаты есть у РБК.

По данным компании, в июне—июле 2020 года обороты несетевых книжных магазинов были на 25–28% ниже прошлогодних. В августе объем продаж удалось поднять благодаря повышенному спросу на канцелярские товары и учебную литературу. В этот период магазины отставали от результатов 2019 года только на 10%.

Исследователи «Эвотора» считают, что такое падение выручки связано с перетеканием книжного бизнеса в сферу онлайн-продаж. Маленькие офлайновые магазины не могут конкурировать с сетевыми ни по ассортименту, ни по ценам. В конечном итоге они закрываются. По сравнению с началом пандемии число столичных книжных магазинов сократилось на 28%. При этом по всей России их стало меньше на 18%.

В то же время средний чек магазинов за счет роста цен на книжную продукцию в октябре был на 6% выше, чем в прошлом году. Тогда средняя покупка составляла порядка 977 руб.