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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики сообщили о потере московскими книжными трети выручки

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Книжные магазины в Москве потеряли 32% выручки по сравнению с 2019 годом. В среднем по России магазины не досчиталась 22% прибыли. Соответствующее исследование с помощью анализа данных онлайн-касс провела ИТ-компания «Эвотор». Его результаты есть у РБК.

По данным компании, в июне—июле 2020 года обороты несетевых книжных магазинов были на 25–28% ниже прошлогодних. В августе объем продаж удалось поднять благодаря повышенному спросу на канцелярские товары и учебную литературу. В этот период магазины отставали от результатов 2019 года только на 10%.

Исследователи «Эвотора» считают, что такое падение выручки связано с перетеканием книжного бизнеса в сферу онлайн-продаж. Маленькие офлайновые магазины не могут конкурировать с сетевыми ни по ассортименту, ни по ценам. В конечном итоге они закрываются. По сравнению с началом пандемии число столичных книжных магазинов сократилось на 28%. При этом по всей России их стало меньше на 18%.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В то же время средний чек магазинов за счет роста цен на книжную продукцию в октябре был на 6% выше, чем в прошлом году. Тогда средняя покупка составляла порядка 977 руб.

Для исследования использовались данные онлайн-касс «Эвотор». По всей России их более 650 тыс. Специалисты сравнивали ежемесячный оборот по онлайн-кассам за 1–25 октября в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы. Для определения количества работающих магазинов сравнивали среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от одного чека в день, за неделю с 19 по 25 октября с данными за неделю со 2 по 8 марта.

В мае из-за пандемии сеть книжных магазинов «Республика» закрыла все торговые точки в Санкт-Петербурге. Компания планировала открыть новые магазины после снятия ограничений. Тогда генеральный директор сети Анатолий Шутка заявил, что коронавирус очень сильно повлияет на поведение покупателей. В тот момент компания рассчитывала восстановить трафик не раньше 2021 года. К октябрю 2020 года ни один офлайн-магазин «Республики» так и не открылся.

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