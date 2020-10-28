В работе Yota произошел сбой

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Пользователи пожаловались на сбой в работе российского оператора связи Yota. Оператор подтвердил РБК, что проблемы были, и добавил, что они устранены.

«Сегодня после 18:00 по московскому времени некоторые клиенты могли испытывать трудности с голосовой связью. На данный момент все неполадки устранены», — рассказал представитель Yota.

Жалобы поступали от пользователей социальной сети. В ответе на одну из жалоб официальная страница Yota в Twitter заявила, что не работают вызовы по всей России.

По данным сайта Downdetector, проблемы в работе у оператора начались в 17:50. У 93% пользователей были проблемы с подключением к интернету, 6% рассказали о проблемах с доступом на сайт компании. Проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и других городов.