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В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.

Сегодня утром у ряда абонентов в Северо-Западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных, рассказал РБК представитель «МегаФона». По его словам, проблему оперативно устранили, работу сервисов компании восстановили.

Представитель Yota в свою очередь заявил, что некоторые клиенты в Северо-Западном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. «Мы работаем над неполадками, в ближайшее время они будут устранены», — добавил он.

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Фото: Zuma / ТАСС

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов, перебои у Yota начались в 8:29 мск. 92% пользователей жаловались на проблемы с подключением к интернету, еще 7% — на сбои в работе веб-сайта. Проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и других городов.

Сбой в работе «МегаФона» начался примерно в 08:50 мск. Чуть больше половины пользователей пожаловались на проблемы с мобильным интернетом, 40% — на перебои в мобильной связи, 7% — на сбой всех сервисов оператора. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Вологды, Ярославля, Твери, Смоленска, Иванова и Череповца.

8 июля произошел сбой в работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком». У большей части пользователей (97%) возникли проблемы с подключением к интернету. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Иркутска.

Теги: МегаФон, Yota, сбой
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