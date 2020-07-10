В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой

Фото: Владислав Шатило / РБК

В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.

Сегодня утром у ряда абонентов в Северо-Западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных, рассказал РБК представитель «МегаФона». По его словам, проблему оперативно устранили, работу сервисов компании восстановили.

Представитель Yota в свою очередь заявил, что некоторые клиенты в Северо-Западном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. «Мы работаем над неполадками, в ближайшее время они будут устранены», — добавил он.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов, перебои у Yota начались в 8:29 мск. 92% пользователей жаловались на проблемы с подключением к интернету, еще 7% — на сбои в работе веб-сайта. Проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и других городов.