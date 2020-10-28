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Путин потребовал сохранить программы лечения детей с редкими болезнями

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Действовавшие ранее программы по поддержке детей с редкими заболеваниями должны быть продолжены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Все ранее действующие федеральные и региональные программы лечения заболеваний у детей должны быть полностью сохранены», — сказал Путин.

По словам президента, новый механизм помощи детям с редкими болезнями должен работать с 1 января следующего года. Он напомнил, что деньги для них будут выделены из средства от повышенного НДФЛ на доход свыше 5 млн руб. в год.

Половина расходов на лекарства от редких болезней пришлась на 10 регионов
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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, специалисты Минздрава представили предложения по финансированию 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия. «Еще 18 орфанных заболеваний, а также 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью маленьких пациентов. Это заболевания онкологической, эндокринологической направленности и ряда других направлений, приобретение препаратов по которым дорого для семей», — пояснила Голикова (цитата по «РИА Новости»).

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В июне Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для людей с заработком выше 5 млн руб. в год. По словам главы государства, реализация инициативы дополнительно пополнит бюджет на 60 млрд руб. Полученные деньги Путин предложил направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

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В сентябре законопроект о повышении НДФ до 15% внесли на рассмотрение в Госдуму. Он был одобрен в первом чтении.

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