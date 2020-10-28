Путин потребовал сохранить программы лечения детей с редкими болезнями

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Действовавшие ранее программы по поддержке детей с редкими заболеваниями должны быть продолжены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Все ранее действующие федеральные и региональные программы лечения заболеваний у детей должны быть полностью сохранены», — сказал Путин.

По словам президента, новый механизм помощи детям с редкими болезнями должен работать с 1 января следующего года. Он напомнил, что деньги для них будут выделены из средства от повышенного НДФЛ на доход свыше 5 млн руб. в год.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, специалисты Минздрава представили предложения по финансированию 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия. «Еще 18 орфанных заболеваний, а также 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью маленьких пациентов. Это заболевания онкологической, эндокринологической направленности и ряда других направлений, приобретение препаратов по которым дорого для семей», — пояснила Голикова (цитата по «РИА Новости»).