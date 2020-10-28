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Новым замглавы омского минздрава стал главврач поликлиники

Александр Ахрамович
Александр Ахрамович (Фото: Министерство здравоохранения Омской области / VK)

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил новым заместителем министра здравоохранения Александра Ахрамовича, он будет курировать оказание первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, Ахрамович ранее занимал должность главврача омской поликлиники № 2. Он приступит к исполнению своих новых обязанностей с 29 октября.

Ранее губернатор временно отстранил от должности предыдущую замглавы регионального минздрава Анастасию Малову, а также инициировал в областном министерстве внутреннюю проверку.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Это произошло после инцидента с затянувшейся на несколько часов госпитализацией пациентов в тяжелом состоянии.

Накануне врачи в Омске не могли найти места в больницах для двух пожилых пациентов с тяжелой степенью поражения легких. В машинах скорой помощи их привезли к зданию областного минздрава, чтобы добиться госпитализации. В результате пациентов направили в омскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2 (БСМП-2).

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию «непозволительной». Он заявил, что на такие инциденты оперативно должны реагировать главы регионов, а в идеале вовсе не допускать подобных ситуаций. Он подчеркнул, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом открыт для обращений в таких случаях.

За минувшие сутки в Омской области были зарегистрированы 190 заболевших. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 обнаружили у более 15 тыс. человек.

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