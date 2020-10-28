Новым замглавы омского минздрава стал главврач поликлиники

Александр Ахрамович (Фото: Министерство здравоохранения Омской области / VK)

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил новым заместителем министра здравоохранения Александра Ахрамовича, он будет курировать оказание первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, Ахрамович ранее занимал должность главврача омской поликлиники № 2. Он приступит к исполнению своих новых обязанностей с 29 октября.

Ранее губернатор временно отстранил от должности предыдущую замглавы регионального минздрава Анастасию Малову, а также инициировал в областном министерстве внутреннюю проверку.

Это произошло после инцидента с затянувшейся на несколько часов госпитализацией пациентов в тяжелом состоянии.