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Пандемия коронавируса ,  
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Производитель тестов на COVID в России заявил о планах продаж за рубежом

Фото:avivir.ru
Фото: avivir.ru

Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу «Рапид Био» планирует начать продажи за границей. Об этом «РИА Новости» рассказал один из основателей компании Семен Покацкий.

«Мы получили три заявки из разных стран, в том числе одну из Германии. Пока мы рассматриваем их. Мы планируем выходить на зарубежные рынки в следующем году», — рассказал он.

«Рапид Био» основали в 2020 году, компания является резидентом фонда «Сколково». Ее специалисты приступили к разработке тест-систем в феврале. Сейчас фирма производит около 50 тыс. тестов в неделю.

В России подали на регистрацию тест на срок заразности пациентов с COVID
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Экспресс-тест позволяет в течение 15 минут в домашних и лабораторных условиях по капле крови определить наличие антител классов IgM (активная фаза заболевания) и IgG (болел раньше). Точность теста составляет 96%.

Всего, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, по состоянию на 24 июля в перечень зарегистрированных входили 136 тест-систем для выявления коронавируса. Помимо российских в него вошли американские, европейские, китайские и корейские разработки.

Весной Россия отправила в страны СНГ 400 тыс. тестов на коронавирус. Из них 10 тыс. запросила Белоруссия, а 9 тыс. тестов — Узбекистан.

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Как работают и сколько стоят экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
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Фото:Sean Gallup / Getty Images, Endelli / Getty Images

За минувшие сутки в России выявили более 16,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии заболели 1,563 млн человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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