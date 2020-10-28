Производитель тестов на COVID в России заявил о планах продаж за рубежом

Фото: avivir.ru

Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу «Рапид Био» планирует начать продажи за границей. Об этом «РИА Новости» рассказал один из основателей компании Семен Покацкий.

«Мы получили три заявки из разных стран, в том числе одну из Германии. Пока мы рассматриваем их. Мы планируем выходить на зарубежные рынки в следующем году», — рассказал он.

«Рапид Био» основали в 2020 году, компания является резидентом фонда «Сколково». Ее специалисты приступили к разработке тест-систем в феврале. Сейчас фирма производит около 50 тыс. тестов в неделю.

Экспресс-тест позволяет в течение 15 минут в домашних и лабораторных условиях по капле крови определить наличие антител классов IgM (активная фаза заболевания) и IgG (болел раньше). Точность теста составляет 96%.