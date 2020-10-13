В России подали на регистрацию тест на срок заразности пациентов с COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

ПЦР-тест-система, которая определит, как долго заболевший коронавирусной инфекцией остается заразным, подана на регистрацию в России. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

«На настоящий момент остается открытым вопрос: как долго больной выделяет заразительное количество вируса и как долго при разных формах заболевания он остается опасным для окружающих?» — отметил Горелов.

В начале октября Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи заявил о разработке прибора, который способен выявить в воздухе коронавирус. Заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук говорил, что устройство может определить наличие «в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов»: вирусов, бактерий и токсинов.

Согласно последним данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России заболели коронавирусной инфекцией более 13,8 тыс. человек.