Глава крымского минздрава пойдет работать в госпиталь для больных COVID

Александр Остапенко (Фото: mzdrav.rk.gov.ru)

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко будет работать врачом в госпитале Симферополя, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил во время заседания штаба по профилактике COVID-19, передает «РИА Новости».

«Я, Сергей Валерьевич, рядовой член нашей 40-тысячной команды медработников республики, принял решение на добровольных началах с учетом статуса государственного служащего идти работать в ковидный госпиталь — 7-ю горбольницу», — сказал Остапенко.

Он отметил, что в Крыму наблюдается нехватка медработников для лечения больных с пневмонией. Работу в госпитале министр будет совмещать со своими обязанностями в качестве главы минздрава.

До назначения министром в конце сентября этого года Остапенко работал главным врачом «Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко» в Крыму. На посту министра здравоохранения он сменил Игоря Чемоданова, который занимал этот пост с июля 2019 года.