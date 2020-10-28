Отец Леонида Агутина переболел COVID-19

Николай Агутин (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Певец Николай Агутин перенес коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил РБК.

По словам 85-летнего Агутина, он неделю провел в больнице в Коммунарке, болезнь протекала у него в легкой форме.

«С сегодняшнего дня я прохожу карантин, нахожусь дома, никуда не езжу и счастлив. До этого много раз был минус, потом плюс. Я не стал затягивать, сразу поехал в больницу. Слава богу, была легкая форма. Семь дней провел в Коммунарке, там замечательные условия. Вчера со мной там вежливо попрощались, я уехал домой», — рассказал он.

Ранее, 28 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Агутина-старшего госпитализировали с тяжелой формой COVID-19.