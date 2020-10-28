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Отец Леонида Агутина переболел COVID-19

Николай Агутин
Николай Агутин (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Певец Николай Агутин перенес коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил РБК.

По словам 85-летнего Агутина, он неделю провел в больнице в Коммунарке, болезнь протекала у него в легкой форме.

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«С сегодняшнего дня я прохожу карантин, нахожусь дома, никуда не езжу и счастлив. До этого много раз был минус, потом плюс. Я не стал затягивать, сразу поехал в больницу. Слава богу, была легкая форма. Семь дней провел в Коммунарке, там замечательные условия. Вчера со мной там вежливо попрощались, я уехал домой», — рассказал он.

Ранее, 28 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Агутина-старшего госпитализировали с тяжелой формой COVID-19.

Николай Агутин — бывший участник ВИА «Голубые гитары», около 30 лет был концертным директором в Москонцерте таких групп, как «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Веселые ребята».

Также накануне стало известно, что коронавирусом переболела телеведущая Ксения Собчак. Она рассказала, что на протяжении болезни у нее держалась температура, был кашель, а также пропало обоняние.

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