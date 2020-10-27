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Собчак перенесла заражение коронавирусом

По словам врача телеведущей, болезнь проходила в легкой форме. Сама Ксения Собчак рассказала, что у нее держалась температура, был кашель и пропало обоняние. В конце лета инфекцию перенес ее сын
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Российская телеведущая Ксения Собчак перенесла заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», — сказала журналистка.

Кроме того, Собчак рассказала, что в конце лета коронавирус перенес ее сын Платон. По словам телеведущей, на протяжении болезни у нее держалась температура и был кашель. 

Врач, лечившая телеведущую, рассказала ей, что течение болезни у нее проходило в легкой форме. Кроме того, телеведущая призналась, что потеряла обоняние на четвертый-пятый день болезни. По словам телеведущей, главным симптомом проявлением коронавируса является тот фактор, что все время хочется спать.

«У меня было ощущение, что я сутками сплю, а потом пропали запахи», — сказала Собчак.

Телеведущая отметила, что она проверяла наличие обоняния, слушая аромат парфюма, однако она не слышала запахов. Кроме того, у телеведущей была депрессия. Собчак заявила, что подобное чувство она испытывала после родов.

По словам Собчак, для реабилитации после болезни она пьет курс витаминов. Среди них — витамины С и D, а также цинк.

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13 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Собчак сдала ПЦР-анализ на COVID-19. Утверждалось, что 11 октября он оказался положительным. Телеведущая не стала подтверждать эту информацию. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Ксения Аскерова
Ксения Собчак коронавирус COVID-19
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