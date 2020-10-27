Петросян фразой «все нормально» ответил на вопрос о заболевании COVID-19

Евгений Петросян (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Юморист Евгений Петросян прокомментировал в разговоре с РБК сообщения о его госпитализации с коронавирусом.

«Стоит только мне проконсультироваться, как уже круги идут и идут, ну что это такое. Все нормально у меня», — сказал 75-летний Петросян.

Юморист также выразил надежду, что он не заразился коронавирусом. «Я надеюсь, что нет, но в наше время уверенным быть не стоит, нужно проверяться», — ответил артист на вопрос, диагностирован ли у него коронавирус.

РБК обратился за комментарием к агенту юмориста.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Петросяна с коронавирусом. Отмечалось, что он находится в удовлетворительном состоянии.