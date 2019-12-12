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Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева арестовали на два месяца по делу о получении взятки от представителя коммерческой организации, сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

«Его заключили под стражу на два месяца», — сказали в пресс-службе.

Как уточняет ТАСС, адвокат просила приобщить к делу медицинскую справку, согласно которой Тефтелев страдает рядом заболеваний и вынужден три раза в день принимать лекарства. Поэтому защита просила не заключать чиновника под стражу, а избрать другую меру пресечения. Сам экс-мэр просил назначить ему домашний арест.

Сторона защиты планирует обжаловать решение суда. Об этом рассказала агентству адвокат Анастасия Татарченко. Адвокат считает, что необходимости в изоляции Тефтелева нет в силу того, что сейчас он не является муниципальным служащим, а также по состоянию здоровья.

Общество
ФСБ задержала экс-мэра Челябинска Тефтелева

В среду, 11 декабря, сотрудники ФСБ задержали Тефтелева в Магнитогорске, против него возбудили уголовное дело. Источники СМИ связывают его с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

Тефтелев с 1985 года работал на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе, был председателем совета директоров предприятия, а затем перешел на госслужбу. В 2004 году он занял пост министра промышленности региона, в 2010-м возглавил Магнитогорск, а в 2014-м стал главой Челябинска. Осенью 2018 года он ушел в досрочную отставку с поста мэра Челябинска после представления прокуратуры из-за проблем с вывозом мусора и требований прекратить уплотнительную застройку. Несколько месяцев он работал вице-губернатором области, но в апреле 2019 года был уволен новой главой Челябинской области Алексеем Текслером.

Теги: Челябинск, суд, арест, новости РБК
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ФСБ задержала экс-мэра Челябинска Тефтелева
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