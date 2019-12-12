Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева арестовали на два месяца по делу о получении взятки от представителя коммерческой организации, сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

«Его заключили под стражу на два месяца», — сказали в пресс-службе.

Как уточняет ТАСС, адвокат просила приобщить к делу медицинскую справку, согласно которой Тефтелев страдает рядом заболеваний и вынужден три раза в день принимать лекарства. Поэтому защита просила не заключать чиновника под стражу, а избрать другую меру пресечения. Сам экс-мэр просил назначить ему домашний арест.

Сторона защиты планирует обжаловать решение суда. Об этом рассказала агентству адвокат Анастасия Татарченко. Адвокат считает, что необходимости в изоляции Тефтелева нет в силу того, что сейчас он не является муниципальным служащим, а также по состоянию здоровья.