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ФСБ задержала экс-мэра Челябинска Тефтелева

Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске экс-мэра Челябинска и бывшего вице-губернатора Челябинской области Евгения Тефтелева. Об этом со ссылкой на источники сообщают издания Ura.ru и Znak.

По данным Ura.ru, в Челябинске параллельно проходят обыски в офисе компании местного депутата Сергея Селещука. «Тефтелева увезли на допрос в Следственный комитет. Тефтелев и Селещук пересекались по строительству детсадов в Курчатовском районе Челябинска и школы», — сказал собеседник. Znak подтверждает, что ФСБ планирует допросить Селещука. 

По версии следствия, которую излагает Znak, Тефтелев покровительствовал компании ООО СК «Уралжилстрой», которая занималась строительством самой большой школы Челябинска в микрорайоне Парковый. С ней город заключил контракты на 800 млн руб. Компанию издание связывает с Сергеем Селещуком.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области отказались от комментариев.

В октябре 2019 года стало известно об уголовном деле против ушедшего в отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, руководившего регионом с 2014 года. Дело возбудили по ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ущерб по делу оценивался в 20 млрд руб. ФАС полагала, что Дубровский покровительствовал компании «Южуралмост» в заключении контрактов. 22 октября адвокат экс-губернатора сообщил, что уголовное дело закрыли.

Материал дополняется.

Теги: Челябинск, ФСБ, Магнитогорск
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