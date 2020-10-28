Додон рассказал о борьбе с коронавирусом без российской вакцины

Игорь Додон (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

В Молдавии сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, однако прирост заболевших COVID-19 удалось стабилизировать, и власти не намерены вводить новые ограничения. Об этом рассказал в интервью РБК президент республики Игорь Додон.

«У нас система справляется. Мы готовы к любым вызовам на данном этапе. Мы принципиально приняли решение с коллегами из правительства, что не будем вводить какие-то дополнительные ограничения ни для кого», — сообщил политик.

По словам Додона, ограничения, скорее всего, не затронут образовательные учреждения. Сейчас в молдавских школах каникулы, после которых учащиеся вернутся в классы, так как власти не рассматривают переход на дистанционное обучение.

Президент отметил, что во время президентских выборов, запланированных на 1 ноября, меры профилактики будут усилены. Участникам голосования за счет государства раздадут маски.