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Додон рассказал о борьбе с коронавирусом без российской вакцины

Игорь Додон
Игорь Додон (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

В Молдавии сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, однако прирост заболевших COVID-19 удалось стабилизировать, и власти не намерены вводить новые ограничения. Об этом рассказал в интервью РБК президент республики Игорь Додон.

«У нас система справляется. Мы готовы к любым вызовам на данном этапе. Мы принципиально приняли решение с коллегами из правительства, что не будем вводить какие-то дополнительные ограничения ни для кого», — сообщил политик.

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Игорь Додон

По словам Додона, ограничения, скорее всего, не затронут образовательные учреждения. Сейчас в молдавских школах каникулы, после которых учащиеся вернутся в классы, так как власти не рассматривают переход на дистанционное обучение.

Президент отметил, что во время президентских выборов, запланированных на 1 ноября, меры профилактики будут усилены. Участникам голосования за счет государства раздадут маски.

Как сообщил молдавский лидер, несколько недель назад в его стране выявляли 1000–1200 новых зараженных ежесуточно. Для республики, чье население 3 млн, это большие цифры. За последние дни прирост заболевших стабилизировался и сократился до нескольких сотен в день.

«Справляемся и ждем российскую вакцину», — резюмировал президент.

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Пандемия коронавируса, по оценкам собеседника РБК, серьезно ударила по молдавской экономике. Во втором квартале 2020 года ВВП страны рухнул на 14%, в целом за первое полугодие он сократился на 8%. «Но нам удалось, несмотря на сложную ситуацию, начать выход из этого ступора», — сказал Додон.

По последним данным Минздрава Молдавии, за сутки в стране выявили 649 новых заболевших. Общее число зараженных выросло до 72 460 человек.

С начала осени в Молдавию открыли въезд для иностранцев, в том числе россиян.

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Источник: JHU
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