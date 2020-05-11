Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября

Игорь Додон (Фото: kremlin.ru)

Президент Молдавии Игорь Додон предложил провести президентские выборы в стране 1 ноября, сообщает молдавское агентство IPN.

«Напоминаю, что президентские выборы могут состояться с 23 октября по 23 ноября. Поэтому я предлагаю парламентскому большинству на следующем заседании назначить дату президентских выборов на 1 ноября 2020 года», — отметил Додон.

По его словам, он решил назначить дату на фоне слухов о том, что власти могут отменить или отложить выборы президента.

Ранее дату президентских выборов определили в Белоруссии. Парламент страны назначил их на 9 августа. Согласно законодательству Белоруссии, выборы президента должны состояться до конца августа, а голосование должно пройти в воскресенье. Поэтому власти выбирали из четырех дат — 9, 16, 23 и 30 августа.





