Вирусолог связал часть смертей от коронавируса с гриппом

Некоторые умершие из числа зараженных коронавирусом могли одновременно болеть гриппом, что усугубило их состояние. Об этом сообщил академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев, передает Sputnik.

«Никто не знает (о подобных случаях), потому что не ставили лабораторный диагноз», — указал он.

Специалист отметил, что на фоне пандемии коронавируса уровень заболеваемости гриппом может упасть. Зверев пояснил, что ограничение передвижения между странами, которое используют в целях профилактики COVID-19, также мешает распространяться и гриппу.

В то же время эксперт сообщил, что подъем заболеваемости гриппом все равно будет.