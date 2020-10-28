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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог связал часть смертей от коронавируса с гриппом

Некоторые умершие из числа зараженных коронавирусом могли одновременно болеть гриппом, что усугубило их состояние. Об этом сообщил академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев, передает Sputnik.

«Никто не знает (о подобных случаях), потому что не ставили лабораторный диагноз», — указал он.

В «Векторе» объявили о разработке единой вакцины от гриппа и COVID-19
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Специалист отметил, что на фоне пандемии коронавируса уровень заболеваемости гриппом может упасть. Зверев пояснил, что ограничение передвижения между странами, которое используют в целях профилактики COVID-19, также мешает распространяться и гриппу.

В то же время эксперт сообщил, что подъем заболеваемости гриппом все равно будет.

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Ранее ученые английского Ливерпульского университета выяснили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусной инфекцией значительно увеличивает риск летального исхода. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев говорил РБК, что оба заболевания «бьют в одну точку», от них сильно страдает иммунитет человека. Эксперт рекомендовал привиться от гриппа, чтобы снизить риск.

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Глава анаучного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов 21 октября заявил, что центр разрабатывает единую вакцину против сезонного гриппа и коронавируса.

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