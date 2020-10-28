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Вильфанд назвал регионы с некомфортной и опасной погодой

Во время текущей недели некомфортная погода ожидает жителей Коми, Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской и Челябинской областей, Ненецкого автономного округа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

В Коми, Эвенкийском и Туруханском районах Красноярского края, согласно его прогнозу, пойдет сильный снег, в Коми ветер усилится до 15-20 м/с. Жителей Ненецкого автономного округа также ждет снегопад, а вместе с ним и дождь с гололедом. «Очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года», — отметил Вильфанд.

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Глава Гидрометцентра добавил, что «аналогичная некомфортная погода» затронет Алтайский край и Кемеровскую область, где выпадут осадки всех видов. В Челябинской области ожидаются сильный снег и гололед, ветер до 25-27 м/с.

Кроме того, в ближайшее время в Воронежской области установится «совершенно необычная погода», как охарактеризовал ее Вильфанд. «На востоке области высокая и чрезвычайная пожарная опасность, еще возможны природные пожары. А на западе области — заморозки до -4 градусов», — пояснил метеоролог.

Ранее Вильфанд обещал аномально теплый конец октября практически на всей территории страны. Он говорил, что воздух особенно прогреется в ее азиатской части, где потеплеет на 10–15 градусов выше нормы. В европейской части России температура должна превысить норму примерно на 4 градуса.

погода Роман Вильфанд Гидрометцентр
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