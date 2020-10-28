В Белоруссии более 20 раз за сутки пытались заблокировать железные дороги

Как уточнила пресс-секретарь МВД, в частности за прошедшие сутки проволоку длиной 2,5 м обнаружили на перегоне в районе города Могилев, шесть раз проволоку находили на перегоне Бобруйск-Мирадино (Могилевская область).
Во всех случаях на месте работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожные рабочие. Правоохранители устанавливают личности причастных.
Чемоданова напомнила, что блокировка транспортного движения по законодательству Белоруссии может повлечь наказание от штрафа до лишения свободы. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, которое привело к особо крупному ущербу, смерти или тяжелым травмам карается сроком до десяти лет.
Как поясняло издание Tut.by со ссылкой на УВД Миноблисполкома, натянутая железная проволока может замкнуть рельсовую цепь. Из-за этого автоматика подаст сигнал, что данный путь занят, хотя на самом деле на нем нет поезда. Как прокомментировали изданию специалисты, это может привести к ошибке диспетчера, что повлечет «серьезные последствия».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 октября заявил, что протестующие по многим направлениям «перешли красную черту». В качестве примера он указал на попытки помешать железнодорожному сообщению. Политик охарактеризовал их как «действия организованных преступных групп с признаками терроризма». «Когда переступается красная линия, власть должна реагировать», — резюмировал президент.
Лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская ранее угрожала белорусским властям, что неисполнение требований оппозиции повлечет блокировку дорог и забастовку предприятий. С 26 октября она объявила в стране начало общенациональной забастовки.