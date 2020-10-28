В Белоруссии более 20 раз за сутки пытались заблокировать железные дороги

На железнодорожных путях Белоруссии более 20 раз за одни сутки находили металлическую проволоку, с помощью которой неизвестные хотели помешать транспортному сообщению. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

«Неизвестные продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного», — указала она.

По словам Чемодановой, за сутки зафиксировали 40% от всех случаев наложения посторонних предметов на рельсы с начала года. Вместе с новыми фактами их число выросло до 57.

Чемоданова обратила внимание на то, что подобные действия могут сорвать график движения поездов. Кроме того, они ставят под угрозу жизни пассажиров, которые могут пострадать при экстренном торможении состава.