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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии более 20 раз за сутки пытались заблокировать железные дороги

На железнодорожных путях Белоруссии более 20 раз за одни сутки находили металлическую проволоку, с помощью которой неизвестные хотели помешать транспортному сообщению. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

«Неизвестные продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного», — указала она.

По словам Чемодановой, за сутки зафиксировали 40% от всех случаев наложения посторонних предметов на рельсы с начала года. Вместе с новыми фактами их число выросло до 57.

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Чемоданова обратила внимание на то, что подобные действия могут сорвать график движения поездов. Кроме того, они ставят под угрозу жизни пассажиров, которые могут пострадать при экстренном торможении состава.

Как уточнила пресс-секретарь МВД, в частности за прошедшие сутки проволоку длиной 2,5 м обнаружили на перегоне в районе города Могилев, шесть раз проволоку находили на перегоне Бобруйск-Мирадино (Могилевская область).

Во всех случаях на месте работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожные рабочие. Правоохранители устанавливают личности причастных.

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Фото:tut.by

Чемоданова напомнила, что блокировка транспортного движения по законодательству Белоруссии может повлечь наказание от штрафа до лишения свободы. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, которое привело к особо крупному ущербу, смерти или тяжелым травмам карается сроком до десяти лет.

Как поясняло издание Tut.by со ссылкой на УВД Миноблисполкома, натянутая железная проволока может замкнуть рельсовую цепь. Из-за этого автоматика подаст сигнал, что данный путь занят, хотя на самом деле на нем нет поезда. Как прокомментировали изданию специалисты, это может привести к ошибке диспетчера, что повлечет «серьезные последствия».

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<p>Александр Лукашенко</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 октября заявил, что протестующие по многим направлениям «перешли красную черту». В качестве примера он указал на попытки помешать железнодорожному сообщению. Политик охарактеризовал их как «действия организованных преступных групп с признаками терроризма». «Когда переступается красная линия, власть должна реагировать», — резюмировал президент.

Лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская ранее угрожала белорусским властям, что неисполнение требований оппозиции повлечет блокировку дорог и забастовку предприятий. С 26 октября она объявила в стране начало общенациональной забастовки.

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