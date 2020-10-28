Россия и Южная Корея обсудили погашение госдолга вертолетами

Россия может начать поставлять в Южную Корею вертолетную технику в счет погашения своего государственного долга. Соответствующий вопрос стороны обсудили во время видеоконференции сопредседателей организационного комитета Года взаимных обменов между Россией и Южной Кореей.

«Рассматривались вопросы поставки российской вертолетной техники в Республику Корея в счет погашения государственного долга», — уточняется на сайте Кремля.

Замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов указал, что АО «Вертолеты России» уже «ведет работу» с заинтересованным корейскими заказчиками.

Встречу сопредседателей проводили полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и министр экономики и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.