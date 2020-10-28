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Россия и Южная Корея обсудили погашение госдолга вертолетами

Россия может начать поставлять в Южную Корею вертолетную технику в счет погашения своего государственного долга. Соответствующий вопрос стороны обсудили во время видеоконференции сопредседателей организационного комитета Года взаимных обменов между Россией и Южной Кореей.

«Рассматривались вопросы поставки российской вертолетной техники в Республику Корея в счет погашения государственного долга», — уточняется на сайте Кремля.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов указал, что АО «Вертолеты России» уже «ведет работу» с заинтересованным корейскими заказчиками.

Встречу сопредседателей проводили полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и министр экономики и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

В 2017 году Минфин России сообщил, что размер российского госдолга перед Южной Кореей составляет $594,3 млн. В соответствии с двусторонним межправительственным соглашением, эта сумма должна быть погашена до 2025 года.

В начале октября Минфин установил новый рекорд по наращиванию госдолга. Министерство привлекло рекордный объем госзаимствований, разместив на аукционе облигации федерального займа с погашением в августе 2032 года с переменным купоном на 350,6 млрд руб. Спрос на бумаги составил 377,6 млрд руб., выручка от размещения — 330,4 млрд руб. Министерство увеличило заимствования на рынке из-за дефицита бюджета, который образовался после роста расходов на фоне пандемии коронавируса.

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