Песков сообщил об отсутствии контактов Путина и изолировавшегося Лаврова

Президент России Владимир Путин не контактировал близко с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после того, как последний самоизолировался из-за риска заразиться коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

70-летний Лавров ушел на самоизоляцию 27 октября, ранее он вернулся из рабочей поездки в Грецию. Официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что министр контактировал с больным COVID-19. По ее словам, глава МИД чувствует себя хорошо, однако все его запланированные встречи и визиты временно отложили.

На прошлой неделе самоизолировался глава Минздрава Михаил Мурашко. Тест на COVID-19 у одного из членов его семьи показал положительный результат. Министр также чувствовал себя хорошо и продолжил работать удаленно.