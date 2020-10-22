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Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за СOVID-19 в семье

У одного из членов семьи Михаила Мурашко выявили коронавирус. Министр решил уйти на самоизоляцию и работать дистанционно, вместо него на публичных мероприятиях будет присутствовать первый заместитель
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: РИА Новости)

Глава Минздрава Михаил Мурашко перейдет на самоизоляцию, из-за того что тест на COVID-19 у одного из членов его семьи показал положительный результат, сообщил РБК помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию. В ближайшее время он будет работать удаленно», — рассказал Кузнецов.

По словам помощника министра, сейчас Мурашко чувствует себя хорошо. «На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян», — рассказал он.

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
Общество
Юрий Трутнев

COVID-19 переболели уже несколько членов правительства, включая премьера Михаила Мишустина. В их числе — министр культуры Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр образования Валерий Фальков. Кроме того, коронавирус был выявлен у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и у более чем десяти российских губернаторов.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Всего по состоянию на 22 октября в России было выявлено более 1,46 млн случаев COVID-19, умерли свыше 25 тыс. человек. За последние сутки в стране заразились коронавирусом 15,9 тыс. человек.

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