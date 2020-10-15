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«Магнит» запустит новый формат магазинов с «цифровой начинкой»

«Магнит» MGNT ₽4 871,5 -0,82% Купить
X5 Retail Group FIVE ₽2 996 -1,17% Купить
Фото:Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Второй по обороту российский ретейлер «Магнит» в четверг, 15 октября, в Москве на улице Салтыковской откроет первый магазин «у дома» в новой концепции для мегаполисов. В дискаунтере общей площадью 665 кв.м изменился не только дизайн внутреннего пространства, оборудование и ассортимент, магазин стал «максимально цифровым», рассказал РБК директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

В новой точке большое предложение кулинарии и готовых блюд, а непродовольственный ассортимент, наоборот, сильно снижен, поскольку спрос на него в крупных городах в магазинах такого формата очень узок, пояснил Исмаилов. Новый формат предполагает свою пекарню и небольшую кофейную зону с бесплатным Wi-Fi.

Среди новых технологий, которые внедрит «Магнит», будут флип-кассы — аналог касс самообслуживания, на которых можно отсканировать и оплатить покупку самостоятельно.

Магазин оснащен электронными ценниками (когда цены указываются на особой, электронной, бумаге, что исключает возможные разночтения на кассе), а также предлагает возможность оплаты по технологии Selfietopay от VisionLabs (входит в экосистему «Сбера») и российской платежной системы SWiP, когда оплата проводится при помощи биометрии лица — она автоматически распознает клиента в программе лояльности.

Формат будет тестироваться в течение нескольких месяцев, по результатам пилота будет принято решение о масштабировании, сообщил Исмаилов.

Инвестиции в новый формат магазинов «Магнит» не раскрывает.
Новая точка в новом концепте обойдется ретейлеру примерно в 15 млн руб., оценивает гендиректор агентства «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он напоминает о том, что схожий по начинке проект обновления сети «Пятерочка» около года назад представила X5 Retail Group. Сейчас таких точек более 1,6 тыс. Этот ретейлер также устанавливает кассы самообслуживания собственной разработки, а в сентябре в сети «Перекресток» компания запустила услугу оплаты покупки через приложение «Экспресс-скан».

«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров
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Фото:Алексей Бычков / Global Look Press

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Зоны самообслуживания и оплата при помощи технологии распознавания лиц упрощает покупательский опыт, но требует образования потребителей, говорит партнер Bain & Company Евгений Белащенко. «Новый формат позволит кроме всего остального протестировать инновации, но пока для всех ритейлеров существует вопрос экономической эффективности масштабного использования технологий», — говорит эксперт.

Автор
Анна Левинская
Магнит X5 Retail Group
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