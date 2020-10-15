«Магнит» запустит новый формат магазинов с «цифровой начинкой»

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Второй по обороту российский ретейлер «Магнит» в четверг, 15 октября, в Москве на улице Салтыковской откроет первый магазин «у дома» в новой концепции для мегаполисов. В дискаунтере общей площадью 665 кв.м изменился не только дизайн внутреннего пространства, оборудование и ассортимент, магазин стал «максимально цифровым», рассказал РБК директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

В новой точке большое предложение кулинарии и готовых блюд, а непродовольственный ассортимент, наоборот, сильно снижен, поскольку спрос на него в крупных городах в магазинах такого формата очень узок, пояснил Исмаилов. Новый формат предполагает свою пекарню и небольшую кофейную зону с бесплатным Wi-Fi.

Среди новых технологий, которые внедрит «Магнит», будут флип-кассы — аналог касс самообслуживания, на которых можно отсканировать и оплатить покупку самостоятельно.

Магазин оснащен электронными ценниками (когда цены указываются на особой, электронной, бумаге, что исключает возможные разночтения на кассе), а также предлагает возможность оплаты по технологии Selfietopay от VisionLabs (входит в экосистему «Сбера») и российской платежной системы SWiP, когда оплата проводится при помощи биометрии лица — она автоматически распознает клиента в программе лояльности.

Формат будет тестироваться в течение нескольких месяцев, по результатам пилота будет принято решение о масштабировании, сообщил Исмаилов.