ФАС предупредила «Руспродсоюз» после заявления о росте цен на макароны

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила предостережение исполнительному директору «Руспродсоюза» Дмитрию Вострикову за высказывания о возможном росте цен на макаронные изделия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Такие экспертные мнения могут провоцировать производителей продуктов питания на увеличение цен, даже если у них не будет к этому экономически обоснованных причин», — заявил заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков.

В антимонопольном органе напомнили, что в апреле уже выдавали должностному лицу ассоциации предостережение. В ФАС утверждают, что тогда руководитель союза заявлял, что ведомство якобы согласовало производителям повышение цен на продукты питания. Однако, как отмечают в ФАС, после вмешательства службы прогнозируемого роста цен не произошло.

Ранее, 23 октября, директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в интервью

газете «Вечерняя Москва» заявил о скором подорожании макарон почти на 8%. Повышение цен Востриков объяснил ростом рыночных расценок на продовольственную пшеницу. Он также пояснил, что стоимость пшеничной муки заложена в цену макаронных изделий, которые, по мнению Вострикова, будут дорожать следом за ней.