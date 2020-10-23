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В «Руспродсоюзе» предупредили о подорожании макарон

В России могут подорожать макароны из-за роста цен на пшеничную муку. Об этом заявил директор объединения поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, пишет газета «Вечерняя Москва».

Он пояснил, что выросли рыночные расценки на продовольственную пшеницу. Стоимость пшеничной муки, в свою очередь, заложена в цену макаронных изделий, которые, по мнению эксперта, будут дорожать следом за ней.

Востриков отметил, что также увеличились расценки на ячмень, пшеницу пятого класса и фуражную кукурузу, которые идут на корм скоту. «Все это приведет к росту себестоимости производства у животноводов», — указал он, пояснив, что это может вызвать подорожание мяса.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В то же время руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, пишет газета, отмечает, что в России растут как спрос, так и предложение в этой сфере, что не дает участникам рынка поднимать стоимость мяса. «Даже на фоне стагнирующего спроса цены все равно будут оставаться достаточно стабильными», — заявил специалист.

В качестве аргумента Юшин обратился к расценкам прошлых лет. Он указал, что в этом году средние оптовые цены на свинину с января по сентябрь были на 5% ниже расценок 2019-го, а в 2019 году они были ниже, чем в 2018-м.

В начале лета аналитическая компания Nielsen выяснила, что в России на фоне пандемии вырос спрос на дешевые продукты. Доля низкого сегмента в продажах продуктов питания и товаров повседневного спроса в мае выросла со среднегодового значения 16,9 до 17,7%. Россияне стали чаще выбирать более дешевые майонез, макаронные изделия, мясо, фруктовые соки, воду и чай.

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