В «Руспродсоюзе» предупредили о подорожании макарон

В России могут подорожать макароны из-за роста цен на пшеничную муку. Об этом заявил директор объединения поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, пишет газета «Вечерняя Москва».

Он пояснил, что выросли рыночные расценки на продовольственную пшеницу. Стоимость пшеничной муки, в свою очередь, заложена в цену макаронных изделий, которые, по мнению эксперта, будут дорожать следом за ней.

Востриков отметил, что также увеличились расценки на ячмень, пшеницу пятого класса и фуражную кукурузу, которые идут на корм скоту. «Все это приведет к росту себестоимости производства у животноводов», — указал он, пояснив, что это может вызвать подорожание мяса.

В то же время руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, пишет газета, отмечает, что в России растут как спрос, так и предложение в этой сфере, что не дает участникам рынка поднимать стоимость мяса. «Даже на фоне стагнирующего спроса цены все равно будут оставаться достаточно стабильными», — заявил специалист.