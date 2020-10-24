Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на макароны

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Минсельхоз России не прогнозирует значительный рост цен на макаронные изделия. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на макаронные изделия. Министерство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», — сообщили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, потребительская цена макаронных изделий зависит от других факторов, в том числе транспортных, административно-хозяйственных расходов, торговой наценки, несмотря на высокую долю муки в себестоимости изделий.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что макароны являются товаром длительного хранения, что позволяет делать значительные запасы этой продукции, а также способствует сохранению стабильности ценовой ситуации. В Минсельхозе отметили, что дополнительно сдержать цены на зерно позволит урожай в этом году.

По итогам года ведомство прогнозирует урожай на уровне не менее 125 млн тонн в чистом весе.