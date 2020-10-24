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Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на макароны

Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минсельхоз России не прогнозирует значительный рост цен на макаронные изделия. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на макаронные изделия. Министерство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», — сообщили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, потребительская цена макаронных изделий зависит от других факторов, в том числе транспортных, административно-хозяйственных расходов, торговой наценки, несмотря на высокую долю муки в себестоимости изделий.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что макароны являются товаром длительного хранения, что позволяет делать значительные запасы этой продукции, а также способствует сохранению стабильности ценовой ситуации. В Минсельхозе отметили, что дополнительно сдержать цены на зерно позволит урожай в этом году.

По итогам года ведомство прогнозирует урожай на уровне не менее 125 млн тонн в чистом весе.

По прогнозу ведомства, на цены также может повлиять ожидаемый выход на мировой рынок зерна урожая других стран-экспортеров, который традиционно происходит во второй половине сезона.

В целях сохранения стабильности на внутреннем рынке с апреля текущего года Минсельхоз реализует механизм зерновых интервенций, что позволяет закупать зерно по сниженной цене. В ведомстве считают, что в сложившейся ситуации должно оказать дополнительную поддержку мукомолам.

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Президент Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон считает, что текущая ситуация на рынке зерна не окажет значительного влияния на потребительские цены макаронных изделий. По его словам, в первую очередь конечная цена на полке магазина формируется исходя из большого числа факторов, и прямой зависимости между изменением цен на зерно и цен на макароны нет.

«Во-вторых, в России порядка 500 производителей макаронных изделий, и, следовательно, конкуренция на рынке не позволит резко увеличить цены. Кроме того, основное влияние на розничные цены оказывает торговая наценка, занимающая значительную долю в конечной стоимости продукта», — сказал Кацнельсон.

Накануне «Вечерняя Москва» сообщила, что директор объединения поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков ожидает, что цены на макароны могут вырасти из-за подорожания муки, ячменя, пшеницы и кукурузы.

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